Corretta alimentazione, il progetto "SWITCHtoHEALTHY" entra in classe a Maddaloni

(Di venerdì 23 febbraio 2024). Il 22 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo2 – Valle, si è svolto un interessante workshop per promuovere tra gli insegnanti del plesso scolastico le finalità e gli obiettivi del, la XV Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot…per una Corretta Alimentazione” riservato alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado della Regione Campania e ilFattorie Aperte 2024. Ilmira a rivedere il modello alimentare nel Mediterraneo, rilanciando la bontà della Dieta Mediterranea, rafforzando il ruolo delle famiglie nell’approccio al pasto, nella convivialità e in una strategia efficace di comunicazione per un’alimentazione sostenibile e salutare per le famiglie. Il ...

Il progetto SWITCHtoHEALTHY entra in classe a Maddaloni: Il 22 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 – Valle, si è svolto un interessante workshop per promuovere tra gli insegnanti del plesso scolastico le finalità e gli obiettivi del progetto ... teleradio-news

Corretta alimentazione, il progetto “SWITCHtoHEALTHY” entra in classe a Maddaloni: Maddaloni (Caserta) – Il 22 febbraio, all’Istituto Comprensivo “Maddaloni 2 – Valle”, si è svolto un interessante workshop per promuovere tra gli insegnanti del plesso scolastico le finalità e gli ... pupia.tv

Parete, strade dissestate: altra segnalazione da Via Luca Giordano: Parete (Caserta) – In tema di strade dissestate, dopo quella riguardante via Castagnola arriva un’altra segnalazione da Parete, stavolta per via Luca Giordano. “Spero che possiate aiutarci in questa ... pupia.tv