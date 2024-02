Il profilo della ragazza qualificata alle fasi finali del più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina

Cosa rischia chi diffonde il nome della vittima dello stupro a Palermo: la posizione del Garante

Cancellare o dimenticare Auschwitz come dimenticare la nostra storia? Sciocchezza sesquipedale, contraddetta nella pratica del giorno per giorno di grandi ... (ilfoglio)

“Lo stesso Gesù che tirò fuori dalla tomba” e “Perché Dio ha dato lo Spirito Santo come consolatore. Egli è nella tua vita per consolarti, parlarti, guidarti, ... (ilfattoquotidiano)

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di WhatsApp beta per Android, che arriva alla release 2.24.4.25 L'articolo WhatsApp ... (tuttoandroid)

Taylor Swift, l'attacco di Peta dopo la visita allo zoo con Travis Kelce: «Andate a vedere gli animali in una riserva»: di Alessia Di Fiore Taylor Swift si trova in Australia, a Sydney, e, dopo una prima visita allo zoo della città, ha deciso di farvi ritorno insieme al fidanzato Travis Kelce. La loro gita non è ... leggo

Harry Potter: quando uscirà la serie TV Le prime notizie in merito: Warner Bros. Discovery punta a farla uscire per il 2026 e il progetto è di alto profilo. La data è stata rivelata oggi da David Zaslav, durante la conferenza sugli utili del quarto trimestre della ... cinematographe

Pil Piemonte +0,7% nel 2023, negativo nel quarto trimestre: Sono le stime del Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino, che, attraverso il modello del Pilnow, può dare indicazioni sull'andamento dell'economia piemontese con grande ... ansa