Il principe Harry potrebbe tornare nella Famiglia Reale

Timori su Harry: “Potrebbe creare nuove polemiche”. E la famiglia reale esclude il ritorno del principe

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Secondo nuove notizie, ilnel Regno Unito per sostenere suo padre, re Carlo III. Il duca di Sussex, infatti,essere disponibile ad aiutare i reali nel mezzo della crisi dovuta ai diversi problemi di salute. Il Times ha riportato in esclusiva che la coppia ritornerebbe a lavoro per un periodo di tempo chenon durare molto. Recentemente ilè volato nel Regno Unito per incontrare suo padre, che ha condiviso con il mondo intero la diagnosi di cancro. Il Times riporta che i due avrebbero condiviso “calorosi scambi” dopo che il re ha rivelato gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Si dice anche che, il quinto in linea di successione al trono dopo il fratello, ...

