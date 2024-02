Il primo paziente con Neuralink riesce a muovere il mouse con il pensiero

Il primo paziente con il chip di Neuralink può muovere un mouse con il pensiero

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilessere umano con un chipsembra essersi ripreso completamente e sarebbe già in grado diil cursore delcon la forza del. Ad annunciare la notizia su X è Elon Musk, fondatore dell’azienda di interfacce neurali che ha l’ambizione di creare il canale di comunicazione perfetto tra uomo e macchina. L’annuncio delimpianto risaliva al 30 gennaio scorso e il miliardario statunitense ha voluto fissare una sorta di riunione-conferenza con follower e appassionati sul suo social di proprietà per discuterne i passi in avanti. https://twitter.com/elonmusk/status/1752119586470949056«Ilsembra essersi ripreso completamente senza effetti negativi di nostra conoscenza ed è in grado di controllare ile di ...

