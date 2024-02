Il popolo dei trattori | ‘governo ci ascolta ma passare da proposte a fatti’

“Chi può incidere su una tregua di Israele a Gaza ? Solo il popolo israeliano con una pressione sempre maggiore per liberarsi di questo premier che è una ... (ilfattoquotidiano)

Milano. 7 febbraio 2024 – Non per cantare ma per spiegare la protesta degli agricoltori. Domani sera quattro giovani saranno sul palco dell’Ariston intanto ... (ilgiorno)