Il piano di pace di Israele: fine di Hamas e della Unrwa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) l Iprimo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha presentato ieri sera al gabinetto di sicurezza un documento di principi sulla gestione di Gaza dopo la guerra, con l'obiettivo di installare "funzionari locali" non legati al terrorismo per amministrare la Striscia al posto di. Il documento è stato pubblicato nella notte. Il testo non nomina l'Autorità palestinese né esclude la sua partecipazione, ma dice che gli affari civili a Gaza saranno gestiti da "funzionari locali" con "esperienza amministrativa", non legati a "Paesi o entità che sostengono il terrorismo". Uno degli aspetti chiave deldel governo Netanyhau per il dopoguerra a Gaza è la chiusura dell'. Dopo aver ricordato il presunto coinvolgimento di 12 membri dell'Agenzia nel 7 ottobre, ilafferma chelavorerà per ...