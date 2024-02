Il personaggio. Pezzella, risorsa in più

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una nuova grandeche dovrà, partita dopo partita, ritrovare la condizione e il minutaggio.ha fatto il suo rientro con la Fiorentina ed è stato come un nuovo debutto, dopo tanti mesi di stop. Pochi minuti che tuttavia sono destinati a crescere velocemente nelle prossime gare quando il suo impegno aumenterà gradualmente fino a entrare in ballottaggio con Cacace, per un posto da titolare. Con Zanetti e Andreazzoli, fino al giorno dell’infortunio, giocava a sinistra nella difesa a 4, ora invece con Davide Nicola sarà impiegato a tutta fascia. Più difficile invece vederlo come braccetto. In questa stagioneha dovuto saltare ben 18 partite di Serie A dall’infortunio del 27 settembre contro la Salernitana, quando era stato costretto a uscire dopo appena 11 minuti e a fermarsi per mesi. È tornato fra i convocati ...

