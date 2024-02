il Pd si fa male da solo | Bonaccini furioso con Schlein

Terzo Mandato, Bonaccini furioso con Schlein: il Pd si fa male da solo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Altro che il centrodestra. A spaccarsi sulla vicenda del terzo mandato ai governatori è il Pd. Sì, perché mentre nell'area di governo la bocciatura dell'emendamento Lega al dl elezioni viene derubricato (anche per voce dello stesso promotore, Matteo Salvini) a qualcosa che comunque non mette a repentaglio il governo, tra i dem invece si riaffaccia il duello tra correnti. Anche il Pd, infatti, ha votato contro la proposta leghista. Così, fonti di Energia Popolare, l'area che fa capo a Stefano, presidente del partito e dell'Emilia Romagna, fan filtrare il «forte disappunto per il voto» espresso. «Ci sarà da gestire il malcontento di sindaci e presidenti di Regione, e dopo il voto in Sardegna, se ne discuterà». Il responsabile riforme della segreteria del partito, Alessandro Alfieri, osserva che «un percorso unitario è stato delegittimato e questo provoca ...