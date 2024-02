Il Parlamento di Tirana ha approvato il Protocollo Italia-Albania sui migranti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilalbanese, con 77 sì su 140 votanti, ha dato il via libera definitivo ald'intesa con l'per la gestione dei flussi migratori, adottando in ultima lettura il testo che apre la strada alla costruzione di due centri di accoglienza per isoccorsi in acquene. In base a questo accordo, l'potrà ospitare circa 3.000 persone alla volta in questi centri, finanziati dall': uno per registrare i richiedenti asilo, e l'altro per ospitarli in attesa della risposta.Questa, nel porto albanese di Shengjin, a nord di, è l'area individuata per la realizzazione dei due centri d'accoglienza che saranno entrambi gestiti da Roma, sul territorio di un Paese che non fa parte dell'Unione Europea (UE) ma aspira a ...