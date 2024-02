Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 23 febbraio | Silvana in America viene operata

Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 22 febbraio: Vito e Maria si riavvicinano, ma durerà?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sarà una puntata decisamente entusiasmante quella de Il8 che verrà trasmessa nel primo pomeriggio di venerdì 23su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che peringiungerà il momento si sottoporsi all’intervento che potrebbe salvargli la vita, Matteo le sarà affianco, e le darà tutto il supporto di cui ha bisogno. Maria sarà giù di morale per la fine della sua storia d’amore con Vito, cercherà di recuperare la sua fiducia, ma Lamatia non ne vorrà sapere di tornare a far coppia con lei in quanto deluso di essere stato tradito. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla nuova puntata della soap ambientata a Milano. Il8,verrà ...