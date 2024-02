Il mondo dietro di te, Julia Roberts disgustata da una scena del film

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'attrice sul set ha dovuto assistere ad una sequenza che l'ha fatta rabbrividire.è tra le protagoniste di uno deiNetflix più apprezzati del 2023, Ildi te, al fianco di Mahershala Ali e Ethan Hawke. Durante la lavorazione la star di Pretty Woman ha dovuto vivere momenti piuttosto complicati a causa di una sequenza che l'ha turbata particolarmente. Lache ha disgustatoè quella in cui il figlio del suo personaggio, Archie (Charlie Evans), inizia a togliersi i denti dalla bocca. Per rendere assolutamente credibile la sequenza è servito il lavoro di Gary Archer, un esperto di protesi dentali che ha creato gli effetti visivi. …

