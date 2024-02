Il ministro Pichetto Fratin: “Sterilizziamo gli orsi del Trentino”. Fugatti: “No, meglio ammazzarli”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per Oipa il problema è che “la giuntacontinua a non mettere in campo alcuna azione di prevenzione per una serena convivenza tra i grandi carnivori, residenti ed escursionisti, come dovrebbe fare un’amministrazione responsabile”