Il Milan pesca lo Slavia Praga | Baresi | “Da non sottovalutare | dobbiamo essere più compatti”

Europa League, il Milan pesca lo Slavia Praga - LaPresse

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Nonlo, è una squadra solida, fisica, che ha fatto un girone importante.prepararci bene, in campo internazionale non bisognanessuno, ildeve puntare sempre ad arrivare lontano”. Queste le parole del vicepresidente onorario del, Franco, a Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League che propongono lo scontro con lo: “Ildevesempre ambizioso,cercare di fare il massimo, quando sta bene può giocarsela con tutte: la squadra ha tutte le qualità per ambire a traguardi importanti. Troppi gol subiti? Bisogna fare qualcosa in più ...