Il Milan "indifeso" va avanti in Europa

Il Milan "indifeso" va avanti in Europa: Dalla tempesta in Bretagna il Milan torna con una qualificazione di cui non può certo menare vanto. Troppi i tre gol subiti, d'accordo gli ultimi due su rigore (il primo discutibile, il secondo netto ... ilgiornale

Dalla Spagna: "Il Napoli fa tenerezza. Xavi non troverà mai più un avversario così debole": Il Barca o qualunque altra squadra non troverà mai più un rivale così debole, così indifeso, così simile a niente. Come un animale ferito in cerca di una carezza, era commovente vedere gli italiani ... areanapoli

Simeone cuore d’oro, il gesto per un tifoso del Napoli è commovente (FOTO): (Milan News 24) Il Milan si è scoperto indifeso. Tra infortuni e distrazioni quella rossonera è l’undicesima difesa del campionato. Il Napoli può sfruttare questo dato Ne parla la Gazzetta dello ... informazione