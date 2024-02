IL MATTINO -Proteste Kvaratskhelia per il cambio | possibile multa in arrivo e panchina a Cagliari

Kvaratskhelia e le proteste in Georgia: «Il nostro futuro è in Europa»

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha protestato animatamente al momento delin Napoli-Barça: confronto duro con Calzona, possibili provvedimenti disciplinari come. CALCIO NAPOLI – Momenti di tensione nel finale di Napoli-Barcellona, match di andata degli ottavi di Champions League, quando Kvichaha protestato in modo plateale dopo la sostituzione decisa da mister Calzona. Il georgiano, visibilmente contrariato, ha scosso il capo e detto qualcosa all’allenatore prima di accomodarsi in. Un atteggiamento che non è piaciuto per nulla al tecnico azzurro, come riferisce Il. Già nel post-partita c’è stato un duro confronto tra i due a Castel Volturno, dove Calzona ha ribadito con forza che nel Napoli conta la squadra, non il singolo, per ...