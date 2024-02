IL MATTINO – La SSC Napoli pronta a sanzionare Kvara per il gesto contro il Barcellona | non solo multa

Napoli, i dolori del giovane Kvaratskhelia tra musi lunghi e mal di panchina

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Khvichatskhelia rischia un provvedimento disciplinare per la reazione compiuta al termine della sua partitail. Nel secondo tempo, infatti, l’attaccante partenopeo è stato sostituito da Francesco Calzona e il georgiano non ha preso bene la decisione dell’allenatore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il, la società non vuole più ripetere gli L'articolo