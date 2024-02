Il maniaco del bus. Molestatore seriale palpeggia una ragazzina e finisce in carcere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ildel bus ha colpito ancora. Quel 62enne di origini senegalesi già indagato per altri due episodi di molestie ai danni di giovani donne a bordo dei mezzi pubblici di Rimini è tornato a colpire e questa volta l’ha fatto alla fermata di via Marecchiese, appena sceso da un bus della linea 160. Lì dove illo scorso 17 gennaio aveva messo nel mirino una giovane ragazza di 16 anni. Addocchiata, braccata, toccata. Questa l’escalation dell’orrore con cui l’indagato ha prima pedinato la giovane vittima una volta scesi dall’autobus e poi approcciata con insistenza chiedendole se volesse andare a casa sua. È stato quindi al rifiuto della giovane impaurita che le attenzioni del 62enne hanno preso a farsi sempre più morbose e viscide. Stando a quanto raccolto dagli agenti della squadra mobile – a cui la giovane due ...

Il maniaco del bus. Molestatore seriale palpeggia una ragazzina e finisce in carcere: Un senegalese di 62 anni è stato arrestato per avere toccato le parti intime di una minore alla fermata: era già indagato per altri due precedenti. ilrestodelcarlino

