Il liceo Marconi sempre più musicale tra pianoforti, xilofoni e batterie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pesaro, 23 febbraio 2024 - ‘Attacca, banda!’: i più grandi, forse, riconosceranno in questo motto il fantomatico Andrea, personaggio di Carosello che sfornava i biscotti Doria, mentre i più giovani, probabilmente, non sanno nemmeno chi sia. Però, senza ombra di dubbio, gli studenti delda adesso potranno urlare questa frase a voce alta: sono state infatti inaugurate le nuove cinque aule, ricavate dal bar del campus, delScientifico,e Coreutico, le quali hanno accolto tra le loro mura gli studenti, per l’appunto, del. Ad aggiungersi a queste, anche i sei laboratori, riempiti sin da subito die tantissimi altri strumenti: “Questo è un grandissimo passo avanti per la nostra scuola – spiega Luca Testa, ...