Il Lecce avrà un centro sportivo di proprietà | il comunicato

Il Lecce avrà un centro sportivo di proprietà: il Cda approva il budget per l’acquisto dei terreni

Attraverso il proprio sito web ufficiale, il Lecce ha annunciato che avrà un centro sportivo di proprietà. Ecco la nota del club giallorosso. – L'U.S. Lecce comunica che, in data odierna il CDA, all'unanimità, ha deliberato la realizzazione del centro sportivo approvando il relativo budget per l'immediata acquisizione dei terreni e per la costruzione dello stesso. Per la prima volta nella sua storia l'U.S. Lecce si doterà di un centro sportivo di proprietà.