Il lander privato Odysseus è arrivato sulla Luna | gli USA tornano sul satellite dopo 50 anni

Gli americani sono tornati sulla Luna: il lander privato Odysseus è arrivato sul satellite

(Di venerdì 23 febbraio 2024)50dall’ultima missione gli USA. Il, lanciato da Intuitive Machines, un’azienda privata che opera nel settore aerospaziale e della robotica, è riuscito ad alre in sicurezza nei pressi del proprio obiettivo, il cratere Malapert A, non lontano dal polo sud. La NASA ha partecipato alla missione soltanto come committente, pagando la società perché portasse a termine la missione. Laè al momento al centro di una nuova corsa allo spazio, che ha visto il ritorno di diversi Stati sulnaturale del nostro Pianeta. India e Giappone erano già riusciti ad alre con le rispettive missioni prima di, ...