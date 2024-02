Il lander Odysseus è atterrato sulla Luna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel corso della storia dell'esplorazione spaziale, il 21 febbraio è rimasto impresso come un giorno epico, segnato da un evento senza precedenti. È stata una giornata che ha visto laaccogliere il ritorno trionfale di un veicolo statunitense dopo 52 anni dall'ultima missione del programma Apollo., il pioniero della classe Nova-C della Intuitive Machine, ha scritto una nuova pagina negli annali della conquista spaziale. Lanciato il 15 febbraio,ha completato il suo viaggio di un milione di chilometri per raggiungere la nostra incantevole compagna celeste. Non senza momenti di suspense, la manovra di alggio è stata coronata dal successo, nonostante un momento di incertezza dovuto alla temporanea perdita di segnale. Tuttavia, grazie alla determinazione e all'abilità dei tecnici a Terra, il ...