Il gas scende ancora (-3%), ai minimi dall'agosto 2021

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Prezzo del gas in ulteriore discesa sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a marzo, già partito in negativo a inizio seduta cede il 3,2% a 22,4 euro al Megawattora, correggendo i. Debole anche il petrolio, che perde l'1,2% a 77,6 dollari al barile.

Scende il prezzo del gas in Italia . Il valore dell' indice Igi ( Italia n Gas Index) misurato dal Gme (Gestore dei Mercati energetici) per il 20 febbraio è pari a ... (quotidiano)

Scende il prezzo del gas in Italia, indice Igi a 25,84 euro: Scende il prezzo del gas in Italia. Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) misurato dal Gme (Gestore dei Mercati energetici) per il 20 febbraio è pari a 25,84 euro al MWh, in ribasso rispetto ... quotidiano