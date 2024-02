Il futuro del principe George è già deciso e programmato, o forse no. L’ultima scelta possibile di Kate e William

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il, arrivato agli onori della cronaca nostrana anche per quella pagina social satirica,vi disprezza, ormai non è poi così piccolo. Infatti a breve inizierà la sua istruzione secondaria. Attualmente ilerede al trono frequenta la scuola primaria a Lambrook, una scuola privata indipendente nel Berkshire. In precedenza era andato alla Thomas's Battersea di Londra. Anche i suoi fratelli, lassa Charlotte e ilLouis, seguono il suo percorso. Le ipotesi Si era sempre supposto che lassa del Galles stesse pensando alla sua alma mater, il Marlborough College.ha frequentato lì la scuola prima di recarsi all'Università di St. Andrews dove ha incontrato il suomarito. Il Mail on ...