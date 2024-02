Il futuro dei giornali. L'edicola va dai lettori. Distributore automatico all'ospedale di Sassuolo

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Modena) Non più solo il cittadino che va in edicola a comprare il giornale, mache va incontro al cittadino nei luoghi più frequentati, offrendogli un servizio. C’è un cambio di mentalità dietro ildi quotidiani e riviste inaugurato ieridi, tra i primi in Italia e il primo in assoluto gestito direttamente dalla titolare di un’edicola. L’ospedale diin provincia di Modena si dota di questodopo l’ospedale Bellaria (Bologna) e quello di Cona (Ferrara). Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Federazione Italiana Editori(Fieg) – nonché editore di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno – Andrea Riffeser Monti, il ...