Il furbetto del pedaggio in autostrada a processo, il pm: assolvere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Reggio Emilia, 23 febbraio 2024 – Sarebbe passato dal casellole evitando di pagare. Come? Creando, al volante della macchina, una sorta di treno con quella che la precedeva: in pratica, si sarebbe accodato a chi veniva prima di lui, seguendolo a brevissima distanza, senza lasciare alla sbarra il tempo di calare. L’uomo è finito adavanti al giudice Silvia Semprini con l’accusa di truffa ai danni della società Autostrade, che avrebbe commesso guidando un’auto noleggiata: sono tre gli episodi che gli vengono contestati. Ieri l’imputato è stato assistito dall’avvocato Vainer Burani, che ha sostituito un collega: secondo la tesi difensiva, l’essersi eventualmente posti troppo vicini alla macchina che precede non configura il ricorso ad artifici o raggiri, e va anche considerato il fatto che la sbarra non è entrata in azione. E pure il ...