Il dramma degli affitti surreali: "Alziamo i limiti dell'Isee. Così potremo aiutare i ragazzi"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) FIRENZE È arrivato a La Nazione proprio dopo aver terminato il consiglio d’amministrazione di metà mandato. Marco Del Medico guida il Dsu Toscana da più di due anni. "In questi anni ci siamo concentrati molto sulla riqualificazione delle case dello studente - la sua premessa -. Uno dei fiori all’occhiello è la riapertura a Pisa di San Cataldo, una bellissima residenza adesso energeticamente sostenibile che da qui ad un mese tornerà ad ospitare gli studenti". Purtroppo, la vita per i fuori sede è sempre più complicata a causaalle stelle. La protesta delle tende ha attraversato tutta l’Italia. Ma la situazione resta complicatissima, con stanze singole che mediamente costano 550 euro al mese. "Il problema è la ‘fascia grigia’ - afferma Del Medico -. Noi per statuto dobbiamo sostenere gli studenti che presentano un Isee sotto i 25mila ...