Il dehor del bar vicino al consiglio regionale della Campania è abusivo | i vigili lo sequestrano

Pontirolo Nuovo: Brucia l’auto, le fiamme divorano anche il dehor del bar "Flower"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Elevate sanzioni per 11mila euro. Mentre gli uffici faranno verifiche per l'eventuale recupero delle somme del canone di occupazione di suolo.

Incendia gazebo della pizzeria ?@Social Pizza?, di via Via Scarlatti nel quartiere Vomero a Napoli , arrestato ex dipendente . Caso risolto in poche ore dalle ... (ilmattino)

La vetrata del dehors in frantumi. È l’amara sorpresa che ha trovato ieri mattina Andrea Balboni, titolare del Ginger bar (ex bar Sole) di via Garibaldi. "Alla ... (ilrestodelcarlino)

Centro Direzionale di Napoli, dehors abusivo: multato ristoratore: Un ristoratore aveva fatto realizzare, abusivamente, su suolo pubblico antistante il proprio locale, una struttura di 30 mq in alluminio e vetro ancorata al suolo e chiusa su tutti e quattro i lati. ilmattino

Proroga dehor fino al 31 dicembre, passa in consiglio la delibera con l’emendamento Paladini: «Questa proroga – ha ribadito in sede di presentazione della proposta l’assessore Valter Mattiuz – autorizza per quanto riguarda i dehors a una semplificazione ... parte della Polizia locale sul ... lavocedinovara

Frosinone, controlli a tappeto per i dehors: multe fino a 9mila euro. Protestano i commercianti: Scattano i controlli ed arrivano le prime multe per i dehors non a norma a Frosinone. Dopo le deroghe scattate durante la pandemia, è rientrato in vigore il regolamento comunale. A dicembre ... ilmessaggero