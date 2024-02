Il Consiglio di Stato boccia i cartelloni sui prezzi benzina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ildicon il prezzo medio dei carburanti che ii sono obbligati dall'agosto scorso ad esporre. Nella sentenza 1806 pubblicata oggi ildiaccoglie il ricorso in appello proposto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ma "per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata e per diversa motivazione, annulla l'articolo 7 del decreto" del Mimit del 31 marzo 2023, che stabilisce caratteristiche e modalità di esposizione deicontenenti imedi.