"Il Comune deve tutelare il patrimonio"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Ildi Siena si trova di fronte a una sfida critica riguardante il suodi edilizia pubblica, una situazione che richiede azioni immediate e strategiche per garantire il benessere dei suoi cittadini e la sostenibilità delimmobiliare comunale". È quanto affermano i consiglieri comunali Gianluca Marzucchi, Polis, e Adriano Tortorelli, Progetto Siena. All’origine dei problemi, affermano, "una legge regionale che trasforma la gestione dei beni sociali in un’operazione immobiliare orientata al profitto" e "la mancata richiesta di fondi dal Pnrr per il recupero di abitazioni vetuste". Il dato di 115 appartamenti sfitti perché da ristrutturare, osservano Marzucchi e Tortorelli, "nega a molte famiglie la possibilità di accedere a un alloggio popolare, aggravando la condizione di coloro che sono costretti a ...