Il compenso dell' ad di Stellantis | Tavares | cala a 13 | 5 milioni

Stellantis, nel 2023 compenso di Tavares sceso a 13,5 milioni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'amministratore delegato di, Carlos, ha percepito nel 2023 una retribuzione di circa 13,5di euro, circa 1,4in meno rispetto al 2022 (14,9di euro). I compensi 2023 sono composti da una retribuzione base di 2di euro, che è invariata da tre anni, a cui va aggiunta una retribuzione variabile del 90% rispetto ai KPI di performance a lui assegnati, che ammonta a 11,5, circa 1,4di euro in meno rispetto alla somma percepita nel 2022. Oltre alla retribuzione di base e variabile,ha inoltre ricevuto nel 2023 un incentivo per la trasformazione diin un fornitore di mobilità tecnologica sostenibile, pari a 10di ...

