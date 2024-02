Il colosso Basf paga la crisi tedesca e gli alti costi energetici Utili dimezzati nel 2023 ed altri esuberi in arrivo

Il colosso Basf paga la crisi tedesca e gli alti costi energetici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Profitti a quasiper, uno dei più grandi gruppi chimici tedeschi. Glisi sono fermati a 3,8 miliardi di euro rispetto ai 6,9 del 2022, confermando le anticipazioni dello scorso gennaio. L’aumento delle spese per l’energia causato dallo stop alle forniture russe ed il rallentamento della domanda hanno superato l’effetto dei tagli ai. Il gruppo ha quindi annunciato ulteriori tagli per circa un miliardo di euro. Non sono esclusitagli all’organico per cui sono in corso discussioni con i sindacati. Una cura lacrime e sangue che dovrebbe consentire di riportare i profitti sopra gli 8 miliardi di euro nel 2024, anche grazie a prezzi dell’energia tuttora relativamente elevati rispetto alla media storica ma in discesa. L’amministratore delegato Martin ...