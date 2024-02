Il coach: "Palas sold-out, questo gruppo lo merita" - Il coach: "Palas sold-out, questo gruppo lo merita"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’Italia batte la Turchia, in sala stampa il clima è sereno: "Mi aspettavo che avremmo giocato così – esordisceGianmarco Pozzecco – ci abbiamo messo una grande energia e siamo stati sempre connessi, bravi tutti i ragazzi. Da quando siedo su questa panchina non sono mai stato deluso, si lavora con serietà. Inlungo periodo tutti hanno dato sempre il segnale di tenerci e amare questa maglia azzurra". Sulla prestazione di Procida dice: "E’ un giocatore di altissimo livello, in Europa è in assoluto quello che ha più caratteristiche per giocare in Nba. Tira, segna, è un difensore mostruoso, atleticamente ha talento, è un grande competitore e dove lo metti sta. Si adatta alla squadra in cui gioca. Oggi è stato molto bravo perché ha letto con intelligenza il gioco. Alla fine ha preso 10 rimbalzi in 17 minuti". Sulla difesa analizza: "Nel ...