Il Club 'Ki Birichin' brinda al rush finale della squadra

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Soddisfatissimiserata in onore del Cesena Calcio, Tiziano Guerra presidente delKi Birichin di Savignano e Gabriele Evangelisti vicepresidente, con una grande festa alla Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano sul Rubicone. I tifosi hanno dimostrato tanta vicinanza in questo buon e bel momento per i bianconeri in serie C e per la posizione in classifica con 12 punti di vantaggio sulla seconda. Un calore di tifoseria con una intensità che mai si era vista nelle feste degli anni passati. Loro sono certi che nella prossima stagione saranno in B con quellache non hanno mai mollato. Sulle note di Romagna Mia, la serata è stata denominata "Ke Bello è...". "Sono questi i momenti per incitarli - commenta Tiziano Guerra - Servono cuore e grinta e soprattutto avere in testa il chiodo fisso di non mollare ...

