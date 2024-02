Il chirurgo dei cuori piccoli: "Le malformazioni si curano"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lo scorso novembre il piccolo Aloysius col padre ha percorso per due giorni in autobus 600 chilometri di strade dissestate dell’Uganda per ringraziarlo di persona con una torta. È tra i ricordi cui è più affezionato Stefano Marianeschi, l’"angelo dei bambini": 62 anni, responsabile della Cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Niguarda di Milano, alle spalle più di duemila interventi, di cui una cinquantina erano trapianti. Durante le ferie parte come volontario con l’associazione Mission Bambini per salvarecardiopatici in aree remote dell’Asia e dell’Africa. Come Aloysius, 8 anni, operato in Uganda per una cardiopatia congenita e l’anno dopo al Niguarda per un’endocardite; oggi ha una vita normalissima. Le cardiopatie congenite sono una dellepiù frequenti, con un’incidenza di 5-8 ogni mille nati vivi. "In Occidente oggi ...