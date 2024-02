Il calciatore Marco Pezzati morto in un incidente stradale in Calabria | aveva solo 31 anni

Tragedia nel mondo del calcio: Marco Pezzati è morto in un incidente stradale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nato a Firenze,ora giocava innella serie D nel San Luca. Poco dopo la mezzanotte è finito fuori dalla careggiata nei pressi di Isca sullo Ionio, per motivi ancora da accertare, con l'auto che si è completamente ribaltata. Inutili i soccorsi.

Firenze, 22 febbraio 2024 – In tremendo incidente stradale lungo la statale 106, nel comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, è morto, a soli ... (lanazione)

