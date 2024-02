Il calciatore Marco Pezzati morto in un incidente stradale in Calabria | aveva solo 31 anni

Tragedia nel mondo del calcio: Marco Pezzati è morto in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tragedia nel mondo del calcio dilettantistico e nella comunità fiorentina. Scomparso nella nottetoscano che militava in Serie D. A causare la morte del 31enne unlungo la statale 106 del comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. Da una prima ricostruzione, poco dopo la mezzanotte il giovane si è ribaltato con la sua auto dopo essere finito fuori carreggiata. Avrebbe perso la vita sul colpo, inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del di Soverato che hanno estratto dalle lamiere del veicolo il corpo senza vita. Toccherà ai carabinieri ricostruire dettagliatamente la dinamica del tragico sinistro.Leggi anche: Calcio, addio ad Artur Jorge: trascinò il Porto al trionfo in Coppa dei Campioni La lunga ...