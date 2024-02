“Il branco si è rotto” Grande Fratello | grande vittoria di Beatrice | ora cambia tutto

Milano, 27enne rapinato sui Navigli: nel branco anche una ragazza (e un minorenne)

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Già alla sola, fortissima, probabilità di vedereLuzzi incoronata come prima finalista del2023 il cosiddetto ‘’ si sta sfaldando e gli spettatori lo avevano previsto e come la stessa attrice. Avendo lei come nemica principale, si erano sempre sostenuti. Da ieri le prime liti e forti tensioni. Sarebbe inevitabilmente accaduto prima o poi, succede verso la fine di ogni edizione e il2023 che essere compreso in una dinamica rivista nel contesto dello spiato appartamento di Cinecittà. Il gruppo che all’inizio sembrava capitanato da Massimiliano Varrese, e dopo da Perla Vatiero, è alla frutta?, ilcontro ...

Una cena romantica "in trasferta" si trasforma in una brutale aggressione per una coppia partenopea. È quanto accaduto nel week end a Caserta, più ... (europa.today)

Pestato dal branco a Napoli mentre tornava dal lavoro, gli rompono un occhio e lo mandano in ospedale: Lo hanno accerchiato in sei e lo hanno pestato senza alcun motivo apparente. È l’ennesimo caso di violenza verificatosi a Napoli. È successo l’altra sera al Corso Umberto. Come racconta un testimone ... internapoli

Violenza a Napoli, accerchiato e pestato dal branco in centro: occhio rotto e diverse fratture: NAPOLI – “Lo hanno accerchiato in sei e lo hanno pestato senza alcun motivo apparente”. È l’ennesimo caso di violenza verificatosi a Napoli, accaduto l’altra sera al Corso Umberto. Come racconta un ... ilmeridianonews

Giugliano, vigilini aggrediti: naso rotto per 50 centesimi: Setto nasale fratturato per un ticket da cinquanta centesimi. A Giugliano continuano le aggressioni ai danni degli ausiliari del traffico. Violenza verbale e fisica. I vigilini lamentano ... ilmattino