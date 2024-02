Il Bologna corre con Fabbian | gol e assist col Verona! Infortunio ad… Abisso

Smog alle stelle a Bologna: “Non andate a correre”

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ex Inter, su cui i nerazzurri hanno il diritto di recompra, è il migliore in campo di-Verona. Un gol e unper dare ai rossoblù il 2-0 che consente di proseguire la corsa Champions League. Con una particolarità: si fa male l’arbitro. SQUADRA VERISSIMA – Ilvince ancora e certifica come per la Champions League nessuno possa sottovalutare la squadra di Thiago Motta. Niente da fare per il Verona, che veniva da un buon momento e dal pari sei giorni fa con la Juventus ma perde 2-0. La partita inizia di fatto dopo quasi un quarto d’ora, perché in avvio ci si deve fermare per almeno sei minuti complice unall’arbitro Rosario, poi sostituito dal quarto ufficiale Giacomo Camplone. Il match si sblocca poi al 27’: su angolo ...