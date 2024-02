Il bello del giovedì sera 2024 vol 8

Europa League e Conference League, tutto il meglio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Conosci la tua squadra del: Real Betis Balompié Chiunque abbia un minimo di conoscenza del: si dice “Real Betis Balompié”, non “Betis Siviglia”. È il B2 del, il minimo che possiate fare. Come l’Athletic Club, per esempio, il Betis odia essere associato al nome della propria città, che per la maggioranza delle squadre è un fattore indennitario determinante. Perché, vi chiederete voi? Innanzitutto perché la parola Siviglia non è contenuta nel loro nome mentre è il nome per intero della squadra rivale, il Siviglia. Le due squadre sviluppano da subito un odio feroce. Nel 1914 altri dissidenti transfughi dal Siviglia si sono uniti al Betis (prima fondando il Betis FC e poi confluendo nel Balompié). L’episodio scatenante è un operaio ...