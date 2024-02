Il balcone delle Langhe. La Morra tra sapori e paesaggi incantati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La classifica annuale’100 Best Food Cities in the World’ diffusa dal portale gastronomico TasteAtlas, sulla base del voto degli utenti, premia ancora una volta l’Italia con un podio dominato dal nostro tricolore con tre destinazioni classiche, adorate in tutto il mondo: Roma, Bologna e Napoli. E se Torino porta a casa un ottimo ottavo posto, mentre Parigi, celebre per la sua raffinata cuisine, si colloca al 15°, la sorpresa arriva al 68° posto dove spunta una inaspettata La(Cuneo). Sono ben 16.601 le città nel database del portale gastronomico TasteAtlas, e il risultato è stato calcolato sulla base di 395.205 voti degli utenti, che hanno valutato la bontà dei piatti tipici. Con i suoi soli 2700 abitanti il piccolo comuneè senza dubbio uno dei più piccoli mai entrati in graduatoria. La ...