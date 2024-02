Il 16 e 17 marzo sbocciano in piazza gerbere e girasoli per l'endometriosi

(Di venerdì 23 febbraio 2024)in oltre 30 piazze italiane i Fiori della Consapevolezza, l’iniziativa ideata dall’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, per fare informazione sulla malattia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia. In occasione del mese della consapevolezza sul, sabato 16 e domenica 17, le volontarie dell’A.P.E. allestiranno tavoli informativi, in cui trovare i fiori da portare a casa: un vaso con una gerbera rosa già sbocciata e accanto i semi del girasole, con le istruzioni su come coltivarlo, metafora della necessità di prendersi cura della propria salute. La forza del girasole e la delicatezza della gerbera sono, infatti, il simbolo di questa campagna a sostegno delle donne.– parola tra le malattie più cercata su Google nel 2023 – è ancora una patologia poco conosciuta e ...