Ieri Sainz, oggi Leclerc. Le Ferrari dominano i test del Bahrein

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - È presto per fare bilanci o per illudersi che lasia pronta per vincere il Mondiale, ma la base di partenza per la stagione 2024, che scatterà il prossimo 2 marzo dal Bahrain, sembra esserci. Dopo aver chiuso il secondo giorno didavanti a tutti con Carlos, tocca a Charles, nella giornata conclusiva, mettere il muso della propriaina al gruppo, chiudendo il proprio miglior giro in 1:30.322 montando la gomma soft C5. Alle sue spalle ecco la Mercedes di George Russel, distaccato di appena 46 millesimi con il britannico a piazzare la zampata nelle fasi finali mentre a completare il podio, a sorpresa, c'è la Sauber del cinese Zhou Guanyu con un ritardo di circa 3 decimi dalla prima vettura del Cavallino. Quarto tempo per la Red Bull del ...