Ieri in Campania: grave incidente alla Stellantis di Pratola Serra, muore operaio di 52 anni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, giovedì 22 febbraio 2024. Avellino – Gravissimoin fabbrica a. Undi 52residente ad Acerra, Domenico Fatigati, appartenente ad una ditta esterna, è rimasto coinvolto in unsul lavoro nella fabbricadi. (LEGGI QUI) Benevento – Ancora un presunto caso di malasanità nel So. Voleva perdere peso, ma l’intervento chirurgico all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento finisce in tragedia. Un uomo di Tortoreto, provincia di Teramo, è morto a soli 39in seguito a complicazioni dopo un intervento chirurgico di bypass ...

“Sul terzo mandato hanno tradito gli accordi”. Ma nel mirino dei riformisti Pd c’è l’alleanza con Conte: ROMA — Se un pezzo di Pd sbuffa in queste ore come un cuociriso, è perché si va molto oltre il merito della questione, il terzo mandato. Per dire: nemmeno tutto il fronte che un anno fa aveva sostenut ... repubblica

Meloni attacca De Luca: “In Campania fondi per la sagra della patata e del fagiolo”: Nella interpretazione del governatore, il tetto entrerà in vigore solo quando la Campania avrà recepito nel suo statuto ... di netta contrarietà del partito come quella espressa ieri in commissione al ... napoli.repubblica

Se l’antimafia degli operai sfida il racket: Le condanne per mafia ed estorsione nate dalle denunce delle vittime non sono più una novità; da tempo le iniziative delle associazioni antiracket hanno mosso le coscienze in Sicilia, Campania, Calabr ... corriere