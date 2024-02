Iacopo Melio ricoverato in ospedale: “Ci vorrà un po', ma tornerò”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Empoli, 23 febbraio 2024 – “Io l’avevo detto che la Settimana di Sanremo era una cosa seria e faticosa, ma non mi credono mica...”. Ci scherza su, giornalista e consigliere regionale del Pd,all’San Giuseppe di Empoli. Lo scrive sui social: “Sono ina Empoli da quasi una settimana, curato con l’attenzione e l’affetto di sempre da tutto il reparto Alta Complessità e non solo. Scrivo questo unico post, come al solito, perché più facile avvisare visti i messaggi e gli impegni annullati. Ciun po’ per tornare come prima, ma ci torneremo. Per forza. Abbiamo un sacco di cose da fare. Ci sentiamo, spero presto. (Per l’ennesima volta: viva la sanità pubblica, gratuita, aperta a tutte e tutti)”. Sotto al suo post un diluvio di commenti di ...