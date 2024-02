I valori della vita Grandi riflessioni ma con il sorriso

Tutela i valori della vita: Commissione Pari Opportunità e Ordine contro la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CERTALDO Con il teatro popolare toscano le risate sono assicurate. L’appuntamento è al Teatro comunale Regina Margherita di Marcialla domani alle 21.30 e domenica alle 17, con la compagnia L’Altro Teatro che presenterà “Finché s’ha denti in bocca un si sa i’ che ci tocca”. Si tratta di una commedia in due atti in vernacolo fiorentino scritta e diretta da Domenico Di Stefano. Questa nostra società, ci porta a pensare che le possibilità economiche nella, possano sistemare tutto. Forse dovremmo fermarci un attimo e pensare realmente a cosa è importante nella. A volte basta un attimo, una notizia, un evento, per capovolgere tutta la tua situazione. Quello che prima era lusso sfrenato, adesso è miseria assoluta. Umiliazioni e sopportazioni cominciano a fare partetua. È lì che ritroviamo i veri ...