I testicoli creati in laboratorio per la prima volta producono sperma “È una speranza”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Deidisimili a quelli naturali per struttura e anche per funzionamento: è questa l’invenzione dell’università israeliana Bar-Ilan, la quale ha recentemente pubblicato sull’International Journal of Biological Sciences una ricerca che potrebbe rivelarsi rivoluzionaria nel campo degli studi sull’infertilità. Idai ricercatori, infatti, sono in grado di produrretozoi e sintetizzare il testosterone, regolando anche la funzione riproduttiva. Questiin miniatura, una versione più piccola e semplificata degli organi prodotti in vitro, simulano quindi i meccanismi deiveri: anche se in genere questo tipo di organo, detto organoide, è pensato per assomigliare agli organi nella loro fase embrionale, in questo caso ...