I soldi non fanno la felicità. A Cesena c'è il giusto mix

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una serie C anomala più che mai quella di questa stagione, già a metà febbraio in tutti e tre i gironi le capoliste sono in fuga netta; infatti le distanze sulle più immediate inseguitrici vanno dal +8 del Mantova sul Padova, al +12 delsulla Torres, al +6 della Juve Stabia sul Picerno. Nulla è ancora fatto ma coloro che comandano si sono già messi molto avanti nei propri percorsi. E il ‘chi più spende vince’ non ha tanti riscontri, anzi le delusioni sono molteplici. Infatti nelle prime nove come spesa per monte ingaggi tra giocatori e tecnici (comprendente stipendio fisso e bonus, ed escluso il mercato di gennaio) solo ilè lanciatissimo verso il grande obiettivo. I bianconeri in questa particolare graduatoria sono all’ottavo posto secondo quanto hanno riportano la Gazzetta dello Sport e Milano Finanza con una spesa di 6,7 milioni. ...

