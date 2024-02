I pronostici del weekend 22-23 febbraio | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend (17-18 febbraio): Serie A e campionati esteri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Idel: in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Saudi Pro League e Premier League. Nella ventiseiesima giornata diA il match clou è il posticipo domenicale tra il Milan e l’Atalanta dello scatenato ex De Ketelaere: i gol non dovrebbero mancare. La Juventus punta a rialzarsi contro il Frosinone innera e disastroso in trasferta: visto che anche i bianconeri hanno perso certezze in difesa, almeno tre gol complessivi paiono probabili. L’allenatore del Bayern Monaco Tuchel (LaPresse) – IlVeggente.itTra le big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono l’Arsenal in lotta per la vittoria della Premier League contro il Newcastle mai convincente in trasferta, più PSG e Real Madrid in Ligue 1 e Liga rispettivamente contro Rennes e ...