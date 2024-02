I numeri della Coldiretti sono davvero così imponenti?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Il numero è potenza”, diceva uno slogan del Ventennio. E come nessuno, né tra gli estimatori né tra i detrattori, mette in dubbio la potenza, cos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti