I numeri dei rossoblù Piovono cartellini gialli e rossi Il Gubbio è la squadra più ’cattiva’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Mentre i giocatori continuano a lavorare sul campo agli ordini dello staff tecnico per preparare l’insidiosa trasferta sul campo dell’Olbia penultima in classifica, emerge un dato che caratterizza quest’anno in particolare ma in generale questo anno e mezzo di gestione Braglia in. Il, stando infatti ai dati che sono disponibili sul sito della Lega Pro, è lapiùdel girone B di Serie C. In 27 match sinora disputati, ihanno infatti collezionato ben 81(una media di 3 ammonizioni a partita), oltre a 6 espulsioni: 3 arrivate per doppia ammonizione e tre per rosso diretto. Nel girone B la seconda più “cattiva” è la Vis Pesaro con 77e 4 espulsioni, mentre se ...